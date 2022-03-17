Слава Каминская послала друзей из России следом за русским кораблем

Певица Слава Каминская с первых дней поддерживала Украину во время войны.

В своем Instagram артистка рассказала, что у нее было много друзей из России, и она пыталась донести им правду о происходящем в Украине после путинского вторжения. Но они ее не слышали, и не слушали. Поэтому Слава решила прервать любое общение с такими людьми.

"А ведь это даже не смешно…. У меня было много друзей из России, некоторые ими остались, но их не так много. Я осознанно переругалась со всеми, думающими иначе, потому что они просто не хотят мне верить. Верить моим глазам и моим чувствам. Верить тому, что останется в нашей ДНК навсегда, страха, боли и жалости, что мы оказались заложниками этого триллера под названием "власть". Как страшно жить во времена, когда ненависть пытается вытолкнуть любовь из наших реалий! У меня один ответ. Значит, это кому-нибудь нужно", - написала певица в Instagram.

А ведущие Катя Осадчая и Леся Никитюк, напомним, послали вслед за русским кораблем украинскую певицу Maruv, которая заявила о своей поддержке России. Осадчая потребовала, чтоб певица вернула украинский паспорт.

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