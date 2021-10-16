Следует трендам: Джиджи Хадид появилась на улице в кожаном плаще и гламурных шлепанцах

С маленькой сумкой от итальянского бренда модель в последнее время не расстается.

Совсем недавно супермодель вернулась в Нью-Йорк, ведь весь прошлый месяц активно работала в Европе - девушка прияла участие в нескольких неделях моды. Также Джиджи снялась в виртуальном показе новой бельевой коллекции Рианны.

Сейчас модель много времени проводит с своей дочерью и иногда выходит на прогулки с друзьями и сестрой Беллой. Вчера ее подловили в районе Нохо. Звезда была одета в полностью черный аутфит, который состоял из кожаного трендового плаща, джинсов-мом и кроп-топа. На ногах у модели были гламурные шлепанцы, а в руке ее любимая сумка от бренда Loro Piana.

Свой строгий образ модель разбавила аксессуарами надев золотые украшения и солнцезащитные очки.

Джиджи Хадид / Getty Images

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