Слилась с природой: топ-модель Изабель Гулар топлес позировала на пляже

Модель любит делать откровенные снимки и делится ими в Сети.

40-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – улетела со своим женихом – 33-летним немецким футболистом Кевином Траппом – праздновать новогодние праздники на популярный среди селебрити остров Сент-Барт, откуда каждый день публикует фото, демонстрируя фигуру в бикини и свои вечерние аутфиты.

Новые фото модели оказались более пикантными. На них она позировала топлес на каменистом берегу под пальмой, на которую она повесила свое полотенце и верх от купальника.

instagram.com/izabelgoulart

Обнаженную грудь Изабель прикрыла распущенными волосами.

instagram.com/izabelgoulart

"Природа – моя святыня", - написала Гулар под фото.

Стройная фигура модели – результат регулярных занятий спортом. Изабель признается, что поставила себе цель тренироваться каждый день в течение часа несмотря на то, как сильно загружен ее день. Среди спортивных упражнений бразильянка выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.

Ранее, напомним, элегантная Изабель Гулар выходила на красную дорожку Каннского кинофестиваля перед премьерой фильма "Битлджюс Битлджюс", режиссером которого стал Тим Бертон. Она надела черное платье-бюстье со стразами от бренда Ermanno Scervino.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

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