Слились в нежном поцелуе: победительница "Холостяка-13" показала интимное фото с Александром Тереном

Инна Белень выложила снимок романтического момента с холостяком и прокомментировала победу в проекте.
Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – бизнесвумен, волонтер и переводчица немецкого языкв Инна Белень – опубликовала в Instagram интимную фотографию с главным героем проекта Александром Тереном.
На фото они слились в нежном поцелуе во время финальной церемонии, на которой Александр признался девушке в своей влюбленности и надел на ее палец кольцо.
"Этот путь был сложным, но твое сердце выбрало меня. Спасибо каждому, кто поддерживал нас в этом. Все подробности вскоре", – написала Инна под снимком, заинтриговав своих подписчиков.
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