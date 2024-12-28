Слились в нежном поцелуе: победительница "Холостяка-13" показала интимное фото с Александром Тереном

Инна Белень выложила снимок романтического момента с холостяком и прокомментировала победу в проекте.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – бизнесвумен, волонтер и переводчица немецкого языкв Инна Белень – опубликовала в Instagram интимную фотографию с главным героем проекта Александром Тереном.

На фото они слились в нежном поцелуе во время финальной церемонии, на которой Александр признался девушке в своей влюбленности и надел на ее палец кольцо.

Александр Терен и Инна Белень/Instagram Инны Белень

"Этот путь был сложным, но твое сердце выбрало меня. Спасибо каждому, кто поддерживал нас в этом. Все подробности вскоре", – написала Инна под снимком, заинтриговав своих подписчиков.

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