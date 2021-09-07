Слились в поцелуе: победительница "Холостяка-11" показала интимное фото с Михаилом Заливако

Анна Богдан выложила фото и видео с их поездки во Львов.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк", бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана и нынешняя девушка Михаила Заливако — Анна Богдан — опубликовала в Instagram интимный снимок. На нем она слилась в поцелуи с Михаилом. Фото было сделано во время их недавней поездки на Западную Украину. Они позировали на фоне Золочевского замка во Львовской области.

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Богдан также выложила видео со Львова, который является для их пары особенным городом.

"Наверное, каждый имеет свое место силы, место, с которым у тебя связаны приятные воспоминания и, куда всегда хочется вернуться. Для кого-то это тихая поляна посреди леса, для кого пирс на озере или старинный сарай, где мы прятались в детстве от родителей.

Проходит время, но магия этих мест не исчезает. И для нас с @kanyeeebear таким городом стал - Львов. Это старинный город со своей историей и культурой, каждая улочка которого пропитанное легендами. И теперь они знают еще одну... нас двоих... адреналина... влюбленности... страсти.

Именно здесь 8 месяцев назад началась наша история, которая получила для некоторых неожиданный, но счастливый финал. Наше первое свидание, первый поцелуй навсегда останется у стенах Львова.

Теперь для нас это особое место, где пульс бьется быстрее, а чувства оживают, будто это то самое первое свидание. И находиться сейчас здесь, просто вдвоем без камер, команды программы "Холостяк" - это нечто невероятное", - поделилась Богдан.

Напомним, жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала их подросшую дочь Ариану.

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