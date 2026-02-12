- Дата публикации
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 1 мин
Слились в поцелуе: бойфренд Дженнифер Энистон нежно поздравил актрису с 57-летием
Бойфренд Дженнифер Энистон опубликовал несколько снимков с ней в день ее 57-го дня рождения.
Голливудский гипнотизер Джим Кертис поздравил возлюбленную с днем рождения, который она отмечала 11 февраля, и опубликовал два снимка в Instagram. На одном из них они целуются.
«С Днем рождения, моя ❤️», — восторженно написал Кертис в посте, посвященном Энистон.
На фото пара запечатлена в момент поцелуя с закрытыми глазами. Актриса была одета в темный топ без рукавов и длинное ожерелье. А Кертис выглядел безупречно в черной рубашке на пуговицах, его седые волосы были стильно растрепаны.
Пара также порадовала поклонников еще одним редким снимком, на котором они весело смеются, отдыхая на борту роскошной яхты. Дженнифер выглядела элегантно в воздушном черном макси-платье с изящными рюшами на бретелях, дополненном многослойными золотыми ожерельями и множеством браслетов, а Кертис надел льняную рубашку и брюки оливкового цвета.
Напомним, Кертис и Энистон познакомились благодаря друзьям, и слухи об их романе впервые появились в июле 2025 года. Ранее мы рассказывали, про 10 мужчин Дженнифер Энистон, с которыми встречалась или за которыми была замужем актриса.