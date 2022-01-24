Слишком много фильтров: Синди Кроуфорд "помолодела" на десятки лет на новых фотографиях

Слишком много фильтров: Синди Кроуфорд "помолодела" на десятки лет на новых фотографиях

55-летняя модель Синди Кроуфорд делает все возможное, чтобы поддерживать себя в прекрасной форме.

Недавно манекенщица делилась новыми снимками, которые сделала на съемочной площадке. Судя по всему, снимали какую-то спортивную рекламу или программу, и Кроуфорд предстала перед камерой в спортивном луке. На ней был графитовый топ и лосины, волосы были идеально уложены, а на лице – макияж.

"Впервые на съемочной площадке в 2022 году! ", - подписала фотографии манекенщица. Выглядит Синди и правда роскошно, хотя и очевидно, что ее фото были обработаны фильтрами. Даже слишком сильно обработаны.

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Иногда Синди Кроуфорд появляется в светском обществе вместе с 20-летгней дочерью Кайей. На этих снимках ретуши сильно меньше и можно увидеть, как модель выглядит в реальности.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Getty Images

Также Кроуфорд иногда демонстрирует подписчикам снимки, где позирует без макияжа на лице.

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