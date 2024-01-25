Слишком пережала зону под мышками: звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью надела на показ неудачное платье

С 28-летней актрисой произошел фэшн-конфуз на Неделе моды в Париже.

Звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью посетила показ Valentino Haute Couture весна/лето 2024, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Для своего появления актриса выбрала неудачный наряд. На ней было черное асимметричное платье до пола, которое на одном плече скреплялось металлической деталью в виде логотипа бренда Valentino. Наряд слишком пережимал зону под мышками и это выглядело некрасиво.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Пью собрала волосы сзади и уложила прядь на одну сторону, она также сделала нежный макияж, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руку – браслетом с логотипом итальянского Дома моды. Белый маникюр завершил лук Флоренса.

Напомним, Флоренс Пью на церемонию вручения премии Американского киноинститута AFI Awards пришла в белом костюме от Stella McCartney, состоявшем из укороченного жакета и брюк-палаццо со стрелками. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер.

Читайте также: