Слишком скромно для нее: Памела Андерсон в черном платье с длинными рукавами пришла на ивент

Звезда надела наряд любимого цвета и трендовые туфли.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Легенда 90-х — актриса и модель Памела Андерсон — появилась на эксклюзивном мероприятии в Нью-Йорке. Она посетила презентацию коллекции Pandora Celebrates Talisman, которая состоялась 8 сентября.

Наряд, который выбрала звезда «Спасателей Малибу», отчетливо демонстрировал эволюцию ее стиля — вместо узнаваемых сексуальных нарядов актриса выбрала лаконичное и скромное черное платье с шелковым воротником цвета шампанского.

