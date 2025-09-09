Слишком скромно для нее: Памела Андерсон в черном платье с длинными рукавами пришла на ивент

Памела Андерсон / © Associated Press

Легенда 90-х — актриса и модель Памела Андерсон — появилась на эксклюзивном мероприятии в Нью-Йорке. Она посетила презентацию коллекции Pandora Celebrates Talisman, которая состоялась 8 сентября.

Наряд, который выбрала звезда «Спасателей Малибу», отчетливо демонстрировал эволюцию ее стиля — вместо узнаваемых сексуальных нарядов актриса выбрала лаконичное и скромное черное платье с шелковым воротником цвета шампанского.

Ее платье было свободного фасона и с длинными рукавами, а носила Памела его в сочетании с тонким кожаным поясом и множеством подвесок на шее. Также внимание привлекли туфли, ведь Андерсон носила лаковую пару с открытой пяткой и ремешками, которая смотрелась очень элегантно.

Ее туфли в стиле Мэри Джейн снова в моде, ведь они практичны и универсальны — подойдут к многим образам. Ремешок на щиколотке визуально удлиняет ногу и добавляет винтажного шарма образу, что особенно актуально в этом сезоне, когда возвращаются многие элементы из 2000-х.