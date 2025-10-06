Слишком скромно и мрачно для нее: Памела Андерсон пришла на показ мод в простом и закрытом платье

Памела Андерсон / © Getty Images

Легенда 90-х — актриса и модель Памела Андерсон — появилась на показе Valentino в Париже. Она блистала в наряде, полностью выполненном в черном цвете, но центром внимания ее лука стали эффектные розовые атласные туфли с блестящей брошью, которая придала всему образу гламурный вид.

Платье Памелы было в круглым вырезом на горловину, а также с рукавами три четверти. На вороте и манжетах платье украшала вышивка черными камнями. Помимо ярких туфель внимание привлекали и колготки Андерсон, ведь она к своему скромному платью подобрала черные и кружевные.

Памела Андерсон / © Getty Images

Но несмотря на интересные детали образа, все же главное внимание в нем опять было приковано к ее прическе. Совсем недавно Памела кардинально изменила имидж и не только впервые за много лет перекрасила волосы в другой оттенок, но еще и сменила стрижку — вначале она сделала каре, а затем и вовсе сделала филированный боб.

Напомним, что впервые свою новую прическу Памела продемонстрировала всего несколько дней тому назад тоже на Неделе моды в Париже.

Памела Андерсон на показе бренда Tom Ford / © Getty Images

Памела Андерсон на показе бренда Mugler / © Getty Images