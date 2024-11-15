Слишком тяжелый наряд: модель из Индии заставила поволноваться публику из-за своего костюма на "Мисс Вселенная"

Ее наряд был красивым и оригинальным, но явно не удобным.

В Мексике стартовал конкурс красоты "Мисс Вселенная-2024". В день торжественного открытия шоу участницы продемонстрировали на сцене три красивых и гламурных образа, главное внимание среди которых привлек национальный костюм. Этот наряд был направлен на то, чтобы рассказать публике о своей стране без слов, ее культуре, традициях и проблемах.

Представительница Индии - 19-летняя модель по имени Рею Сингху - выбрала для этой части конкурса наряд в виде золотой птицы. Наряд напоминал доспехи, у него была маска и огромные крылья. Вот только, когда Рею вышла на сцену, то казалось, что этот наряд уж очень тяжелый для ее хрупкой внешности.

Многие поклонники конкурса заметили, что модель еле шла по сцена.

Возможно, такая походка была частью сценического образа и Рею Сингху специально так передвигалась. К тому же ее костюм был очень символичным, ведь его цвет и богатство отделки отражали процветание и яркую историю Индии в периода Гуптов. Время правления Гуптов вошло в историю Индии как своего рода золотой век, когда были выработаны основные каноны национальной литературы, изобразительного искусства, архитектуры и философии.

Конкурс "Мисс Вселенная 2024" / Фото: Getty Images

Более детально красавица из Индии показала свой наряд в нескольких видео в Instagram. Однако никак не комментировала свою походку или удобство наряда.

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