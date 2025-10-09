- Дата публикации
Словно черный лебедь: Сара Джессика Паркер шокировала платьем с огромными крыльями
Актрисе все еще удается удивлять мир своим нетрадиционным выбором нарядов и в то же время оставаться источником вдохновения для многих женщин по всему миру.
Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер появилась на красной дорожке с мужем Мэттью Бродериком. Знаменитая пара посетила ежегодный гала-вечер New York City Ballet, который прошел в нью-йоркском театре.
Для мероприятия 60-летняя Сара Джессика выбрала черно-бежевое платье от нидерландского бренда Iris Van Herpen с гигантскими театральными черными крыльями из эффектной сетчатой ткани. Экстравагантный наряд буквально затмил все остальные образы гостей мероприятия.
Спереди у платья был разрез на юбке. Образ Паркер дополнила лаконичной прической-пучком и парой бриллиантовых сережек.
Что удевительно, актриса также дополнила образ маникюром — она накрасила ногти темным лаком, хотя ранее заявляла, что не любит этот бьюти момент и ей жаль времени, которое тратится на маникюр.
«Я никогда не делаю маникюр… и, вероятно, за 10 лет я покрывала ногти лаком дважды», — как-то сказала она в интервью.