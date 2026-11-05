Словно картина: Кейт Бланшетт в платье со сказочным пейзажем позировала на церемонии в Лондоне

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Реклама

Кейт Бланшетт посетила церемонию вручения премии Harper’s Bazaar «Женщина года 2026» в Лондоне. Перед фотографами она предстала в эффектном аутфите.

На ней было элегантное платье макси от бренда Mary Katrantzou. Наряд имел приталенный силуэт, короткие рукава и округлый вырез, украшенный синими и черными декоративными камнями и мелкими блестящими элементами. Талию актрисы подчеркивал узкий черный пояс с прямоугольной пряжкой.

Реклама

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Черный верх платья украшали рассыпанные белые пятнышки, похожие на звезды. На юбке они переходили в красочный пейзаж с облаками, деревьями, горами, птицами и водой. Наряд напоминал настоящее произведение искусства.

Реклама

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Лук Бланшетт дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками. В ушах у нее были серьги в виде цветов с бриллиантами. Кейт зачесала волосы назад, придав им объем у корней. В макияже она подчеркнула глаза тушью и тенями, а на губы нанесла розовую помаду.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Напомним, Кейт Бланшетт в джинсовой юбке и кедах посетила мероприятие.

Новости партнеров