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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Словно картина: Кейт Бланшетт в платье со сказочным пейзажем позировала на церемонии в Лондоне

Актриса выбрала наряд от Mary Katrantzou, который привлекал внимание разноцветным рисунком.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт посетила церемонию вручения премии Harper’s Bazaar «Женщина года 2026» в Лондоне. Перед фотографами она предстала в эффектном аутфите.

На ней было элегантное платье макси от бренда Mary Katrantzou. Наряд имел приталенный силуэт, короткие рукава и округлый вырез, украшенный синими и черными декоративными камнями и мелкими блестящими элементами. Талию актрисы подчеркивал узкий черный пояс с прямоугольной пряжкой.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Черный верх платья украшали рассыпанные белые пятнышки, похожие на звезды. На юбке они переходили в красочный пейзаж с облаками, деревьями, горами, птицами и водой. Наряд напоминал настоящее произведение искусства.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Лук Бланшетт дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками. В ушах у нее были серьги в виде цветов с бриллиантами. Кейт зачесала волосы назад, придав им объем у корней. В макияже она подчеркнула глаза тушью и тенями, а на губы нанесла розовую помаду.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Напомним, Кейт Бланшетт в джинсовой юбке и кедах посетила мероприятие.

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