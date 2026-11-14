ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Словно невеста: Розалия в пышном белом платье с длинным шлейфом стала триумфатором музыкальной премии

Испанская певица появилась на красной дорожке в роскошном образе, напоминавшем платье сказочной принцессы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Розалия

Розалия / © Associated Press

Розалия стала одной из самых эффектных знаменитостей на церемонии вручения музыкальной премии Latin Grammy Awards 2026, которая состоялась на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.

Артистка очаровала на мероприятии аутфитом в роскошном белом платье от бренда Matières Fécales из коллекции весна-лето 2027. Наряд имел приталенный полупрозрачный корсет с драпировкой, декольте, заниженную линию талии, пышную многослойную юбку из воздушного фатина и длинный шлейф. Романтичности платью придавали объемные рюши на открытых плечах, напоминавшие нежные перышки.

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

В таком белоснежном наряде Розалия выглядела как настоящая невеста или сказочная принцесса.

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

Образ певица дополнила белыми туфлями-лодочками от Christian Louboutin. Розалия собрала волосы в низкую прическу, оставив у лица волнистые пряди. Особое внимание привлекала ее необычная окраска — светлое кольцо на темных волосах, напоминавшее нимб над головой. А еще у звезды был нежный макияж.

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

На сцене Розалия появилась уже в другом белом наряде — кружевном платье с корсетным лифом, асимметричными деталями и шарфом вокруг шеи.

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

Этот вечер стал для певицы особенно успешным. Она получила пять наград Latin Grammy, в том числе две за композицию La Perla, которая победила в номинациях «Песня года» и «Лучшая поп-песня».

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

Напомним, Розалия в пуантах на каблуках и с огромной сумкой удивила экстравагантным образом в Нью-Йорке.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie