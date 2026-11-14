Словно невеста: Розалия в пышном белом платье с длинным шлейфом стала триумфатором музыкальной премии

Розалия / © Associated Press

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Розалия стала одной из самых эффектных знаменитостей на церемонии вручения музыкальной премии Latin Grammy Awards 2026, которая состоялась на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.

Артистка очаровала на мероприятии аутфитом в роскошном белом платье от бренда Matières Fécales из коллекции весна-лето 2027. Наряд имел приталенный полупрозрачный корсет с драпировкой, декольте, заниженную линию талии, пышную многослойную юбку из воздушного фатина и длинный шлейф. Романтичности платью придавали объемные рюши на открытых плечах, напоминавшие нежные перышки.

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Розалия / © Associated Press

В таком белоснежном наряде Розалия выглядела как настоящая невеста или сказочная принцесса.

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Розалия / © Associated Press

Образ певица дополнила белыми туфлями-лодочками от Christian Louboutin. Розалия собрала волосы в низкую прическу, оставив у лица волнистые пряди. Особое внимание привлекала ее необычная окраска — светлое кольцо на темных волосах, напоминавшее нимб над головой. А еще у звезды был нежный макияж.

Розалия / © Associated Press

На сцене Розалия появилась уже в другом белом наряде — кружевном платье с корсетным лифом, асимметричными деталями и шарфом вокруг шеи.

Розалия / © Associated Press

Этот вечер стал для певицы особенно успешным. Она получила пять наград Latin Grammy, в том числе две за композицию La Perla, которая победила в номинациях «Песня года» и «Лучшая поп-песня».

Розалия / © Associated Press

Напомним, Розалия в пуантах на каблуках и с огромной сумкой удивила экстравагантным образом в Нью-Йорке.

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