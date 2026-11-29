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Словно снежная принцесса: Маккенна Грейс в белоснежном мини-платье с мехом выступила на параде в Нью-Йорке
Актриса продемонстрировала эффектный зимний образ, который выглядел просто сказочно.
Звезда фильма «Голодные игры: Рассвет перед Жатвой» Маккенна Грейс приняла участие в традиционном параде Macy’s, посвященном Дню благодарения в Нью-Йорке. В этом году состоялся юбилейный, 100-й парад, который впервые в истории из-за неблагоприятных погодных условий перенесли на субботу, 28 ноября.
Актриса и певица выступила на праздничной площадке Serta «The Counting Sheep’s Dream Generator», где исполнила свою песню «It’s So Fine».
Для появления на публике Маккенна выбрала очаровательный белоснежный образ, вдохновленный атмосферой рождественских праздников. В таком наряде она напоминала сказочную снежную принцессу.
На Грейс было облегающее белое мини-платье с длинными рукавами, подол и манжеты которого были отделаны пушистым искусственным мехом. Сверху она накинула короткий плащ с капюшоном, также украшенный мехом.
Артистка дополнила наряд белыми кожаными перчатками, белыми колготками в мелкий горошек и сапогами до колен с заостренными носками и широкой меховой оторочкой.
Маккенна сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж с мерцающими светлыми тенями, розовыми румянами и нежно-розовой помадой. В ушах у нее были серьги с блестящими камнями.
Напомним, Маккенна Грейс на премьере «Голодных игр» поразила всех крыльями Сойки-певицы.