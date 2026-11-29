Маккенна Грейс / © Getty Images

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Звезда фильма «Голодные игры: Рассвет перед Жатвой» Маккенна Грейс приняла участие в традиционном параде Macy’s, посвященном Дню благодарения в Нью-Йорке. В этом году состоялся юбилейный, 100-й парад, который впервые в истории из-за неблагоприятных погодных условий перенесли на субботу, 28 ноября.

Актриса и певица выступила на праздничной площадке Serta «The Counting Sheep’s Dream Generator», где исполнила свою песню «It’s So Fine».

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Для появления на публике Маккенна выбрала очаровательный белоснежный образ, вдохновленный атмосферой рождественских праздников. В таком наряде она напоминала сказочную снежную принцессу.

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Маккенна Грейс / © Getty Images

На Грейс было облегающее белое мини-платье с длинными рукавами, подол и манжеты которого были отделаны пушистым искусственным мехом. Сверху она накинула короткий плащ с капюшоном, также украшенный мехом.

Артистка дополнила наряд белыми кожаными перчатками, белыми колготками в мелкий горошек и сапогами до колен с заостренными носками и широкой меховой оторочкой.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж с мерцающими светлыми тенями, розовыми румянами и нежно-розовой помадой. В ушах у нее были серьги с блестящими камнями.

Напомним, Маккенна Грейс на премьере «Голодных игр» поразила всех крыльями Сойки-певицы.

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