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Словно сойка-пересмешница: Маккенна Грейс в черном платье с перьями появилась на фан-показе "Голодных игр"
20-летняя актриса продемонстрировала роскошный образ, вдохновленный героиней Катнис Эвердин из фильма «Голодные игры: В огне».
Маккенна Грейс посетила специальный фан-показ фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой», который состоялся в Лос-Анджелесе. В новой части популярной франшизы она сыграла Мэйсили Доннер.
На мероприятии Маккенна появилась в эффектном образе с драматическими акцентами, отсылающем к образу Катнис Эвердин из фильма «Голодные игры: В огне». На актрисе было роскошное черное платье макси от Elisabetta Franchi, созданное специально для нее. Наряд имел глубокое V-образное декольте, приталенный силуэт и был украшен стразами.
Плечи были украшены бордово-красными перьями, напоминавшими крылья птицы. Юбка была выполнена из кружева и имела высокий разрез. Лук знаменитость дополнила черными туфлями на каблуках.
Маккенна собрала волосы сзади и нанесла макияж с акцентом на глазах, выделенных розовыми тенями.
Образ актрисы гармонично вписался в атмосферу «Голодных игр», а перьевые детали стали символической отсылкой к Сойке-пересмешници — одному из главных символов франшизы.
Напомним, в украинский прокат фильм «Голодные игры: Рассвет перед жатвой» выйдет 19 ноября.