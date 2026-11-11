Словно сойка-пересмешница: Маккенна Грейс в черном платье с перьями появилась на фан-показе "Голодных игр"

Маккенна Грейс / © Getty Images

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Маккенна Грейс посетила специальный фан-показ фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой», который состоялся в Лос-Анджелесе. В новой части популярной франшизы она сыграла Мэйсили Доннер.

На мероприятии Маккенна появилась в эффектном образе с драматическими акцентами, отсылающем к образу Катнис Эвердин из фильма «Голодные игры: В огне». На актрисе было роскошное черное платье макси от Elisabetta Franchi, созданное специально для нее. Наряд имел глубокое V-образное декольте, приталенный силуэт и был украшен стразами.

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Маккенна Грейс / © Getty Images

Плечи были украшены бордово-красными перьями, напоминавшими крылья птицы. Юбка была выполнена из кружева и имела высокий разрез. Лук знаменитость дополнила черными туфлями на каблуках.

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Маккенна собрала волосы сзади и нанесла макияж с акцентом на глазах, выделенных розовыми тенями.

Образ актрисы гармонично вписался в атмосферу «Голодных игр», а перьевые детали стали символической отсылкой к Сойке-пересмешници — одному из главных символов франшизы.

Напомним, в украинский прокат фильм «Голодные игры: Рассвет перед жатвой» выйдет 19 ноября.

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