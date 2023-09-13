Словно в паутине: Doja Cat почти голой пришла на музыкальную премию и блеснула пышной грудью

27-летняя певица в провокационном образе пришла на мероприятие.
В Нью-Джерси состоялась 40-я церемония вручения MTV Video Music Awards. Мероприятие посетило много звездных красавиц.
Одной из самых провокационных была Doja Cat, которая любит эпатировать публику своими откровенными образами.
В этот раз артистка появилась на премии практически голая. На ней были нюдовые трусы и "голое" белое асимметричное платье от бренда Monse, которое было больше похоже на паутину. Ее наряд совсем ничего не прикрывал, поэтому Doja Cat сверкала на камеру своей пышной грудью.
Свой лук она дополнила прозрачными туфлями. Артистка появилась с короткой белокурой прической, длинными серьгами с камнями и серьгами в виде пауков от Maria Tash & Nicole Rose.
Doja Cat сделала макияж с длинными пышными ресницами и бровями-нитками. Руки она украсила бриллиантовыми браслетами и кольцами. Длинный острый маникюр бордового цвета завершил эпатажный образ звезды.
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