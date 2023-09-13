Словно в паутине: Doja Cat почти голой пришла на музыкальную премию и блеснула пышной грудью

В Нью-Джерси состоялась 40-я церемония вручения MTV Video Music Awards. Мероприятие посетило много звездных красавиц.

Одной из самых провокационных была Doja Cat, которая любит эпатировать публику своими откровенными образами.

Doja Cat / Фото: Associated Press

В этот раз артистка появилась на премии практически голая. На ней были нюдовые трусы и "голое" белое асимметричное платье от бренда Monse, которое было больше похоже на паутину. Ее наряд совсем ничего не прикрывал, поэтому Doja Cat сверкала на камеру своей пышной грудью.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Свой лук она дополнила прозрачными туфлями. Артистка появилась с короткой белокурой прической, длинными серьгами с камнями и серьгами в виде пауков от Maria Tash & Nicole Rose.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat сделала макияж с длинными пышными ресницами и бровями-нитками. Руки она украсила бриллиантовыми браслетами и кольцами. Длинный острый маникюр бордового цвета завершил эпатажный образ звезды.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat / Фото: Associated Press

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