- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 1 мин
Словно Женщина-кошка: Ким Кардашьян в кожаном наряде с глубоким декольте сфотографировали на автогонках
Звезда реалити подчеркнула свои соблазнительные формы облегающим кожаным нарядом.
Папарацци запечатлели Ким Кардашьян уже в новом образе на Гран-при Формулы-1, который прошел на трассе Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе.
На этот раз знаменитость появилась в эффектном образе total black в байкерском стиле. На ней была облегающая черная кожаная куртка с задрапированной тканью спереди, длинными рукавами и застежкой-молнией, которую она расстегнула до середины груди, продемонстрировав пикантное декольте.
Кардашьян сочетала куртку с узкими кожаными брюками, которые прекрасно подчеркнули ее пышные бедра и стройные ноги. Наряд выглядел как цельный комбинезон.
Аутфит бизнес-леди дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках и массивными черными солнцезащитными очками. Ким распустила волосы, накрасила губы нюдовой помадой и завершила аутфит нежным маникюром. В таком образе Кардашьян напоминала Женщину-кошку.
Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян появилась на гонках «Формулы-1» в дерзком красном кожаном комбинезоне от бренда Chrome Hearts.