Ким Кардашьян / © Getty Images

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Папарацци запечатлели Ким Кардашьян уже в новом образе на Гран-при Формулы-1, который прошел на трассе Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе.

На этот раз знаменитость появилась в эффектном образе total black в байкерском стиле. На ней была облегающая черная кожаная куртка с задрапированной тканью спереди, длинными рукавами и застежкой-молнией, которую она расстегнула до середины груди, продемонстрировав пикантное декольте.

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Ким Кардашьян / © Getty Images

Кардашьян сочетала куртку с узкими кожаными брюками, которые прекрасно подчеркнули ее пышные бедра и стройные ноги. Наряд выглядел как цельный комбинезон.

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Аутфит бизнес-леди дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках и массивными черными солнцезащитными очками. Ким распустила волосы, накрасила губы нюдовой помадой и завершила аутфит нежным маникюром. В таком образе Кардашьян напоминала Женщину-кошку.

Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян появилась на гонках «Формулы-1» в дерзком красном кожаном комбинезоне от бренда Chrome Hearts.

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