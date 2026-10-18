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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Словно Золушка: Тейлор Свифт в нежном платье с блестящим бантом появилась на гала-вечере

Певица продемонстрировала красивый аутфит от Christian Dior.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт посетила ежегодный Academy Museum Gala — благотворительный вечер в поддержку Музея кино Американской киноакадемии, который состоялся в Лос-Анджелесе. В этот вечер Свифт выступила перед гостями мероприятия.

Артистка продемонстрировала очаровательный аутфит в платье Christian Dior, созданном креативным директором Джонатаном Андерсоном. Наряд приглушенного серо-голубого оттенка напоминал современную интерпретацию сказочного образа Золушки.

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Платье без бретелек имело приталенный драпированный лиф, подчеркивавший талию, и пышную длинную юбку. Легкая ткань ниспадала многочисленными тонкими складками и образовывала небольшой шлейф.

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Главным акцентом ее наряда стал блестящий бант в центре декольте с длинными концами, спускающимися вдоль лифа.

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Лук Свифт дополнила элегантными бриллиантовыми серьгами, тонким браслетом и кольцами. Волосы Тейлор были уложены в мягкие ретро-волны с объемной челкой, зачесанной набок. В макияже она сделала акцент на выразительных черных стрелках, добавила розовые румяна и помаду бежевого оттенка.

Тейлор Свифт / © Associated Press

Тейлор Свифт / © Associated Press

Напомним, Тейлор Свифт в платье с прозрачными вставками и серебряной юбкой получила первую в истории MTV VMA режиссерскую награду.

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