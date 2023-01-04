Это сложнее, чем думала: Ребел Уилсон рассказала о первых трудностях материнства

42-летняя австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер Ребел Уилсон в 2022 году впервые стала мамой. Оказалось, что жизнь знаменитости после рождения ребенка сильно изменилась.

Ребел называет себя кормилицей семьи и рассказывает, что после того, как у нее родилась дочь, привычный образ жизни буквально рухнул. Малышку Ройс Ребел воспитывает вместе со своей возлюбленной Рамоной Агрума.

"Вы держите ребенка и перерезаете пуповину, и буквально с этого момента все меняется… Это действительно сложно. У меня большая международная карьера, и - знаете, я кормилец своей семьи - мне нравится так думать", - говорит актриса, пишет Daily Mail. "Но как мне теперь совмещать это все и быть отличной матерью, отличным партнером и все такое?" - задается вопросом актриса.

О рождении малышки Ройс, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери, Ребел объявила в ноябре 2022-го. Уилсон выразила благодарность своей суррогатной матери, сказав: "Я даже не могу описать свою любовь к ней, она — прекрасное чудо!"

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