Случалось даже с Chanel: вспоминаем громкий факап Карла Лагерфельда

Трудно найти бренд, тем более всемирно известный, который хоть раз не сталкивался с критикой и не встревал в скандал. Многие известные кутюрье делали ошибки, и одним из таких был сам Карл Лагерфельд.

В 1994 году после показа кутюрной коллекции Chanel весна-лето в Париже, в мире разразился скандал: супермодели Надя Ауэрман, Карен Мюлдер, Клаудия Шиффер демонстрировали платья с сексуальными декольте, прозрачными тканями, обнаженными плечами и с ярким макияжем. На платьях были вышиты слова из Корана. Священники, в основном из Индонезии, призвали к бойкоту Chanel.

Показ Chanel, 1994 год / Getty Images

Показ Chanel, 1994 год / Getty Images

Карл Лагерфельд отреагировал на обвинения, утверждая, что понятия не имел, что эти слова взяты из священной для мусульман книги. Работая над этими тремя платьями, модельер полагал, что использованные фразы - любовное стихотворение. Взял он их из книги о Тадж-Махале.

"Мне сказали, что это любовное стихотворение в память о махарани, или индийской принцессе", - сказал тогда Лагерфельд.

Показ Chanel, 1994 год / Getty Images

Впоследствии бренд извинился перед мусульманским обществом, а платья уничтожили. Чтобы остановить распространение фото, Chanel просили фотографов прислать им или уничтожить негативы, но, как видим, снимки сохранились.

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