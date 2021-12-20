Слушайте хорошую музыку и чувствуйте сердцем: новогоднее поздравление от группы KADNAY

Редакция Леди.ТСН.ua продолжает публиковать серию новогодних поздравлений от звезд.

Группа KADNAY записала для читателей ТСН.ua видеопоздравление с наступающим Новым годом.

KADNAY

Музыканты пожелали счастья, слушать хорошую музыку и чтобы все у всех было замечательно.

Группа KADNAY поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

"Читатели ТСН.ua, мы поздравляем вас с Новым годом! Пусть у вас все будет классно! Будьте счастливы! Слушайте хорошую музыку, чувствуйте сердцем и пусть все будет хорошо!" – сказали на видео участники KADNAY.

KADNAY

Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос и Ирина Федишин.

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