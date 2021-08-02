Смелая и обнаженная: Изабель Гулар опубликовала новые кадры из отпуска

36-летняя бразильская модель продолжает наслаждаться отдыхом на острове Миконос, в Греции.

Изабель Гулар опубликовала в фотоблоге еще несколько весьма пикантных фотографий со своего отпуска. Гулар не показывает с кем находится на отдыхе, можем предположить, что со своим женихом футболистом Кевином Траппом.

На одном из снимков, которым поделилась Гулар, она позирует в ярком купальнике, крупным планом демонстрируя свою безупречную фигуру.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

"Закаты и силуэты", - так подписала снимки Изабель.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

На другом снимке Изабель и вовсе запечатлена полуобнаженной. Она позирует на лежаке, без купального лифа и в стрингах, демонстрируя свою безупречную пятую точку.

"Никаких подписей, только флюиды", - пишет звезда под снимком.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

Ранее Гулар уже позировала на фотографиях топлес, а также показывала очень необычное упражнение, которое делает даже в отпуске, чтобы держать себя в идеальной форме.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

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Изабель Гулар хвастается фигурой в купальниках (23 фото)

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