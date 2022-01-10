Смелая и сексуальная: Шерон Стоун предстала в кадре в нижнем белье и золотых туфлях-лодочках

63-летняя актриса Шерон Стоун - из тех, кто тоже без стеснения может опубликовать в Сети свои пикантные снимки.

Звезда поделилась фотовоспоминанием о себе, на котором позирует в шелковом черном боди и атласном халате, а также в золотых туфлях-лодочках с пряжками.

Шерон выглядит очень уверенной в себе и не скрывает, что сейчас чувствует себя великолепнее, чем когда-либо.

Голливудская звезда часто говорит о своем позитивном взгляде на старение и чувствует себя увереннее, чем когда-либо. Как-то в беседе с журналом Allure актриса сказала: "Я так благодарна своему телу. Когда я была моложе, все говорили мне, что что-то не так с моим телом — и то, и то. Но потом я осознала, что хочу стать больше похожей на европейскую женщину, которая с годами становится красивее и понимает, что женщины красивее девочек, потому что у них есть опыт".

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