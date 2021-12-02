Смело: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала новые снимки в прозрачном нижнем белье

36-летняя модель plus-size продолжает быть бодипозитивной и сниматься в самых откровенных фотосетах.

Тесс Холлидей – очень смелая женщина без комплексов. Она пропагандирует бодипозитив и мотивирует других принимать себя такими, какими они есть.

Модель plus-size показала новые пикантные снимки из откровенной фотосессии авторства Alex Evans.

Тесс позировала в черном прозрачном белье и в красных босоножках.

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Она с нового ракурса продемонстрировала на камеру свою фигуру и множество татуировок на теле.

Ее образ дополняли укладка с локонами, насыщенный макияж и украшения в ушах и на шее.

Позировала Холлидей на полу и на диване с меховым покрывалом.

В прошлый раз Тесс показала фото, на которых предстала перед объективом камеры с вибратором.

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