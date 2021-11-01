Смело: 47-летняя звезда Instagram вышла на улицы Лос-Анджелеса в нижнем белье и чулках

Смело: 47-летняя звезда Instagram вышла на улицы Лос-Анджелеса в нижнем белье и чулках

Ларса Пиппен в провокационном образе з крыльями продемонстрировала подтянутое тело.

Звезда Instagram, предприниматель и бывшая жена шестикратного чемпиона НБА в составе "Чикаго Буллз" Скотти Пиппена – 47-летняя Ларса Пиппен – привлекла внимание папарацци на улицах Лос-Анджелеса своим смелым провокационным образом. Скорее всего, в этом аутфите она сходила на вечеринку, посвященную Хэллоуину.

Женщина вышла на улицу в черном нижнем белье, чулках с кружевом и кружевной пояс с стразами и подтяжками. Свой лук она дополнила черными сапогами из крокодиловой кожи и черными крыльями из перьев на спине. В руке Ларса несла небольшую сумочку, инкрустированную камнями.

Ларса Пиппен / Getty Images

Волосы Пиппен распустила и сделала макияж в бежево-персиковых оттенках.

Красотка продемонстрировала подтянутую фигуру и сверкнула пышной пятой точкой.

Ларса Пиппен / Getty Images

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