Смело: 47-летняя звезда Instagram вышла на улицы Лос-Анджелеса в нижнем белье и чулках

Ларса Пиппен в провокационном образе з крыльями продемонстрировала подтянутое тело.
Звезда Instagram, предприниматель и бывшая жена шестикратного чемпиона НБА в составе "Чикаго Буллз" Скотти Пиппена – 47-летняя Ларса Пиппен – привлекла внимание папарацци на улицах Лос-Анджелеса своим смелым провокационным образом. Скорее всего, в этом аутфите она сходила на вечеринку, посвященную Хэллоуину.
Женщина вышла на улицу в черном нижнем белье, чулках с кружевом и кружевной пояс с стразами и подтяжками. Свой лук она дополнила черными сапогами из крокодиловой кожи и черными крыльями из перьев на спине. В руке Ларса несла небольшую сумочку, инкрустированную камнями.
Волосы Пиппен распустила и сделала макияж в бежево-персиковых оттенках.
Красотка продемонстрировала подтянутую фигуру и сверкнула пышной пятой точкой.
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