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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Смело: 50-летняя телезвезда в платье с прозрачной юбкой сходила в ресторан

Ларса Пиппен в образе total black вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ларса Пиппен

Ларса Пиппен / © Associated Press

Американская телезвезда – 50-летняя Ларса Пиппен – попала в объективы папарацци, выходя из ресторана в Западном Голливуде. Она была в компании своего бойфренда.

Для выхода в свет красавица выбрала смелый лук. На ней был черный наряд, состоявший из боди и прозрачной юбки макси.

Ларса Пиппен / © Associated Press

Ларса Пиппен / © Associated Press

Аутфит Ларса дополнила черными мюлями на шпильках и черным клатчем. У нее были распущены волосы и вечерний макияж с пышными наращенными ресницами. Уши Пиппен украсила бриллиантовыми серьгами.

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