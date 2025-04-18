Смело: 50-летняя телезвезда в платье с прозрачной юбкой сходила в ресторан

Ларса Пиппен / © Associated Press

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Американская телезвезда – 50-летняя Ларса Пиппен – попала в объективы папарацци, выходя из ресторана в Западном Голливуде. Она была в компании своего бойфренда.

Для выхода в свет красавица выбрала смелый лук. На ней был черный наряд, состоявший из боди и прозрачной юбки макси.

Ларса Пиппен / © Associated Press

Аутфит Ларса дополнила черными мюлями на шпильках и черным клатчем. У нее были распущены волосы и вечерний макияж с пышными наращенными ресницами. Уши Пиппен украсила бриллиантовыми серьгами.

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