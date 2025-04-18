- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 290
- Время на прочтение
- 1 мин
Смело: 50-летняя телезвезда в платье с прозрачной юбкой сходила в ресторан
Ларса Пиппен в образе total black вышла в свет.
Американская телезвезда – 50-летняя Ларса Пиппен – попала в объективы папарацци, выходя из ресторана в Западном Голливуде. Она была в компании своего бойфренда.
Для выхода в свет красавица выбрала смелый лук. На ней был черный наряд, состоявший из боди и прозрачной юбки макси.
Аутфит Ларса дополнила черными мюлями на шпильках и черным клатчем. У нее были распущены волосы и вечерний макияж с пышными наращенными ресницами. Уши Пиппен украсила бриллиантовыми серьгами.