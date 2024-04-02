Смело: 50-летняя Тори Спеллинг показала свое обнаженное фото

Тори Спеллинг опубликовала в Instagram провокационное фото. На нем знаменитость предстала полностью обнаженной. Пикантные места она прикрыла белыми локонами и скрестившими перед собой ногами.

Помимо красивой прически у звезды был макияж с акцентом на глазах. Она выглядела стройно и привлекательно.

Тори Спеллинг / Фото: Instagram Тори Спеллинг

Смелым снимком Спеллинг анонсировала выход ее нового подкаста, в котором она рассказывает о своей супружеской жизни и разводе.

"Следите, загружайте и слушайте мой новый подкаст misspelling", — подписала фото актриса.

Образ Тори очень символичен, ведь таким видом она будто намекает, что в подкасте будет со слушателями открытой, откровенной и ничего не скрывает..

Напомним, Тори Спеллинг в прозрачном мини-платье пришла на детский гала-концерт.

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