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Смело: 57-летняя Элизабет Херли показала свое обнаженное фото

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1090
Время на прочтение
1 мин
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Смело: 57-летняя Элизабет Херли показала свое обнаженное фото

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Британская актриса показала снимок из своей спальни.

Элизабет Херли в День святого Валентина порадовала фолловеров в Instagram откровенной фотографией. На ней актриса позировала обнаженной, сидя на кровати с белоснежным постельным бельем. Пикантные места она прикрыла чем-то белым и меховым.

Свой сексуальный образ Херли дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах. Она мило улыбалась на камеру с таким выражением лица, словно ее подловили врасплох.

Напомним, ранее Лиз Херли опубликовала снимок, на котором она появилась в белом бикини с металлической золотистой фурнитурой от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

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Дата публикации
Просмотры
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