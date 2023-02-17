Смело: 57-летняя Элизабет Херли показала свое обнаженное фото

Элизабет Херли в День святого Валентина порадовала фолловеров в Instagram откровенной фотографией. На ней актриса позировала обнаженной, сидя на кровати с белоснежным постельным бельем. Пикантные места она прикрыла чем-то белым и меховым.

Свой сексуальный образ Херли дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на глазах. Она мило улыбалась на камеру с таким выражением лица, словно ее подловили врасплох.

Напомним, ранее Лиз Херли опубликовала снимок, на котором она появилась в белом бикини с металлической золотистой фурнитурой от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

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