Смело: 59-летняя греческая кинорежиссер вышла на красную дорожку в "голом" платье

Сегодня, 1 сентября, прошел третий день юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля. Один из самых пикантных образов на красной дорожке продемонстрировала греческий кинорежиссер Анджела Исмаилос.

Женщина предстала перед фотокамерами в прозрачном длинном платье, обильно украшенном серебряными пайетками и камнями. Под наряд, который прекрасно подчеркнул формы Анджелы, она надела нюдовое корректирующее белье.

Анджела Исмаилос / Фото: Getty Images

Режиссер сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж с черными стрелками, в уши надела бриллиантовые серьги, а на руки – бриллиантовый браслет и кольцо. Молочный маникюр завершил лук Анджелы.

Напомним, а модель Алди Гдовска Пржилипяк, предстала на красной дорожке в наряде-сетке и без бюстгальтера.

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