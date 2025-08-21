Смело: 67-летняя Шерон Стоун без трусов появилась на обложке глянца

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram

Шерон Стоун стала главной героиней нового выпуска испанского журнала Harper's Bazaar. Звезда украсила сразу две обложки глянца, на которых выглядела роскошно.

На первой - актриса предстала в смелом аутфите. На ней был черный наряд макси от бренда Dsquared2. Он имел кайму с бисером и блестками и обнажал ее фигуру по бокам, поэтому было видно, что на Шерон не было белья.

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram

Лук Стоун дополнила босоножками на платформах и шпильках от Dolce & Gabbana, стильной укладкой и длинным маникюром.

На другой обложке актриса дерзко позировала, сидя на кресле и закинув одну ногу на быльце. Шерон была одета в черный структурный жакет от Nali Barzani, мини-шорты и красивые колготы Wolford, которые она скомбинировала с черными туфлями на шпильках от Saint Laurent.

Шерон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram

Напомним, Шерон Стоун на шоу "Смотри, что случилось в прямом эфире" с Энди Коэном надела стильный костюм с тигровым принтом.