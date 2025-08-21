- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 317
- Время на прочтение
- 1 мин
Смело: 67-летняя Шерон Стоун без трусов появилась на обложке глянца
Актриса выглядит просто потрясающе.
Шерон Стоун стала главной героиней нового выпуска испанского журнала Harper's Bazaar. Звезда украсила сразу две обложки глянца, на которых выглядела роскошно.
На первой - актриса предстала в смелом аутфите. На ней был черный наряд макси от бренда Dsquared2. Он имел кайму с бисером и блестками и обнажал ее фигуру по бокам, поэтому было видно, что на Шерон не было белья.
Лук Стоун дополнила босоножками на платформах и шпильках от Dolce & Gabbana, стильной укладкой и длинным маникюром.
На другой обложке актриса дерзко позировала, сидя на кресле и закинув одну ногу на быльце. Шерон была одета в черный структурный жакет от Nali Barzani, мини-шорты и красивые колготы Wolford, которые она скомбинировала с черными туфлями на шпильках от Saint Laurent.
Напомним, Шерон Стоун на шоу "Смотри, что случилось в прямом эфире" с Энди Коэном надела стильный костюм с тигровым принтом.