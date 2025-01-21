Смело: 71-летняя Изабель Юппер надела прозрачное черное платье-водолазку на меропряитие

Французская актриса Изабель Юппер посетила мероприятие в Париже - фотоколл Cesar - Revelations 2025. К фотографам она вышла в длинном черном платье-водолазке от известного Модного дома Balenciaga.

Наряд выглядел просто, элегантно, но был при этом немного прозрачным в верхней части, поэтому было отчетливо видно нижнее белье актрисы.

Носила Изабель его в сочетании с туфлями на каблуках, массивным браслетом на запястье и серьгами. Наряд дополняли макияж и лаконичная текстурная прическа

Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Напомним, что с Домом Balenciaga актриса сотрудничает давно и регулярно надевает их наряды на важные события. Также она появилась в платье от этого бренда в прошлом году на балу Met Gala, который проводился в Нью-Йорке. На ней было нежное особенное платье в стилистике свадебного наряда 1930-х годов, созданное по мотивам бренда Callot Soeurs основаного когда-то ее семьей.

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