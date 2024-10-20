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Смело: актриса Руни Мара в "голом" платье блеснула трусами на светском мероприятии

Смело: актриса Руни Мара в "голом" платье блеснула трусами на светском мероприятии

Руни Мара / Фото: Associated Press

39-летняя актриса в винтажном прозрачном наряде появилась на красной дорожке.

Руни Мара посетила гала-вечер Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего любимого – звезды "Джокера" Хоакина Феникса.

Хоакин Феникс и Руни Мара / © Associated Press
Хоакин Феникс и Руни Мара / Фото: Associated Press

Актриса выбрала для своего появления смелый аутфит. Она надела белое прозрачное винтажное платье с глубоким вырезом, украшенное цветной флористической вышивкой. Наряд из кутюрной коллекции осень-зима 1996 года бренда Givenchy имел короткие рукава и шлейф, который ей помог расправить на красной дорожке Хоакин.

Руни Мара / © Associated Press
Руни Мара / Фото: Associated Press

В "голом" наряде Мара сверкнула белыми кружевными трусами-шортами.

Лук звезда дополнила белыми босоножками на шпильках. Она сделала гладкий пучок, легкий макияж и отказалась от украшений.

Руни Мара / © Associated Press
Руни Мара / Фото: Associated Press

Феникс был одет в черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку и черные лакированные туфли.

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