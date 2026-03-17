Смело: актриса в "голом" платье и без бюстгальтера пришла на послеоскаровскую вечеринку

Майгала Герролд / © Getty Images

В Музее искусств округа Лос-Анджелес в Беверли-Хиллз состоялась послеоскаровская вечеринка Vanity Fair, на которой звездные красавицы демонстрировали лучшие свои наряды. Кто-то привлекал внимание роскошными платьями со стразами, камнями и пайетками, кто-то — короткими нарядами, а кто-то сделал ставку на откровенные наряды. К последним относится американская 29-летняя актриса Майгала Герролд.

Майгала Герролд / © Getty Images

Девушка появилась на афтепати в фиолетовом «голом» кружевном платье по фигуре от Valentino с золотыми акцентами, длинными рукавами и шлейфом. Под нарядом не было бюстгальтера, а трусы она надела нюдовые.

Лук Майгала дополнила черными замшевыми туфлями с ремешками Mary Jane. Актриса сделала прическу с маленькими косичками и максимально натуральный макияж. В ушах у нее были длинные серьги, в носу — пирсинг, а на руках — кольца с бриллиантами.