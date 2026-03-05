- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 1 мин
Смело: актриса в прозрачном платье и без бюстгальтера позировала фотографам на фэшн-ивенте
29-летняя Валентина Зенере в "голом" наряде была в центре внимания мероприятия.
Аргентинская актриса и певица Валентина Зенере произвела фурор своим откровенным образом, в котором она появилась на показе женской коллекции бренда Schiaparelli осень/зима 2026-2027 в рамках Недели моды в Париже.
Зенере позировала перед фотокамерами и публикой в прозрачном асимметричном коричневом платье в сетку, которое было украшено, словно принт, белыми лоскутками меха. Под нарядом на актрисе были черные стринги и не было бюстгальтера.
У звезды сзади была оголенная спина и длинные бретельки с белым мехом. В таком луке она чувствовала себя уверенной и красивой.
Валентина собрала волосы сзади, сделала макияж с высветленными бровями, длинными ресницами и розовыми румянами. Обута она была в прозрачные мюли на высоких шпильках.