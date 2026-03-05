ТСН в социальных сетях

Смело: актриса в прозрачном платье и без бюстгальтера позировала фотографам на фэшн-ивенте

29-летняя Валентина Зенере в "голом" наряде была в центре внимания мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Валентина Зенере

Валентина Зенере / © Getty Images

Аргентинская актриса и певица Валентина Зенере произвела фурор своим откровенным образом, в котором она появилась на показе женской коллекции бренда Schiaparelli осень/зима 2026-2027 в рамках Недели моды в Париже.

Зенере позировала перед фотокамерами и публикой в прозрачном асимметричном коричневом платье в сетку, которое было украшено, словно принт, белыми лоскутками меха. Под нарядом на актрисе были черные стринги и не было бюстгальтера.

Валентина Зенере / © Getty Images

Валентина Зенере / © Getty Images

У звезды сзади была оголенная спина и длинные бретельки с белым мехом. В таком луке она чувствовала себя уверенной и красивой.

Валентина Зенере / © Associated Press

Валентина Зенере / © Associated Press

Валентина собрала волосы сзади, сделала макияж с высветленными бровями, длинными ресницами и розовыми румянами. Обута она была в прозрачные мюли на высоких шпильках.

