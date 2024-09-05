Смело: американская актриса пришла на ивент без бюстгальтера

Американская актриса Тараджи Хенсон посетила премьеру мини-сериала "Fight Night: The Million Dollar Heist" в Нью-Йорке.

Там звезда появилась в провокационном виде. На ней было серебряно-белое мини-платье Retrofête с перфорацией, длинными рукавами и откровенной зоной декольте. Под нарядом Тараджи не было бюстгальтера и она сверкала перед присутствующими обнаженным бюстом.

Тараджи Генсон / Фото: Associated Press

Лук Хенсон дополнила босоножками цвета металлик на шпильках от Aquazzura, а также украшениями Jacob&Co. – длинными серьгами и массивным кольцом.

Тараджи Генсон / Фото: Associated Press

А еще актриса продемонстрировала на ивенте новую прическу – она коротко подстриглась и покрасила волосы в оранжевый цвет.

Тараджи Генсон / Фото: Associated Press

Напомним, Тараджи Хенсон продемонстрировала в Лос-Анджелесе стильный аутфит в питоновом наряде, состоявшем из юбки в бежево-черном оттенке с разрезом и красного топа без бретелек и декольте. А еще у нее была объемная кудрявая прическа.

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