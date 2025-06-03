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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Смело: американская актриса в "голом" кроп-топе и без бюстгальтера появилась в Майами

Джена Симс вышла в люди в провокационном луке.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джена Симс

Джена Симс / © Getty Images

Американская актриса и фотомодель Джена Симс в провокационном образе появилась на Неделе плавания в Майами.

Блондинка позировала перед фотографом в синем «голом» кроп-топе с красной каймой, под которым не было бюстгальтера. Соски она спрятала под вышитыми цветными кругами.

Джена Симс / © Getty Images

Джена Симс / © Getty Images

Верх Джена скомбинировала с красной мини-юбкой в сетку, из-под которой выглядывали красные плавки. Фотомодель похвасталась стройной фигурой и стальным прессом.

Аутфит Симс дополнила стильными кроссовками. Она собрала волосы в хвост, сделала нежный макияж, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – кольцами и браслетами.

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