Смело: американская актриса в "голом" мини-платье и без бюстгальтера пришла на вечеринку

Эвелин Эллис / © Getty Images

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Американская актриса Эвелин Эллис посетила вечеринку Magnum Crack Into Pleasure, которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля.

На пати знаменитость появилась в откровенном луке. На ней было черное прозрачное мини-платье на тонких бретельках, украшенное черными цветочными аппликациями с вышивкой. Под нарядом были только черные трусы-шортики. А поскольку Эвелин не одела бюстгальтер, она сверкала перед присутствующими своей пышной соблазнительной грудью.

Эвелин Эллис / © Getty Images

Аутфит Эллис дополнила черными капроновыми гольфами, черными кожаными туфлями и черным клатчем с золотой фурнитурой.

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Актриса сделала гладкую прическу с мокрым эффектом, макияж в нюдово-бежевых тонах и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – бриллиантовым ожерельем, а руку – кольцом.