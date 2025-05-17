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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Смело: американская актриса в "голом" мини-платье и без бюстгальтера пришла на вечеринку

Эвелин Эллис в прозрачном наряде позировала на пати в Каннах.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эвелин Эллис

Эвелин Эллис / © Getty Images

Американская актриса Эвелин Эллис посетила вечеринку Magnum Crack Into Pleasure, которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля.

На пати знаменитость появилась в откровенном луке. На ней было черное прозрачное мини-платье на тонких бретельках, украшенное черными цветочными аппликациями с вышивкой. Под нарядом были только черные трусы-шортики. А поскольку Эвелин не одела бюстгальтер, она сверкала перед присутствующими своей пышной соблазнительной грудью.

Эвелин Эллис / © Getty Images

Эвелин Эллис / © Getty Images

Аутфит Эллис дополнила черными капроновыми гольфами, черными кожаными туфлями и черным клатчем с золотой фурнитурой.

Актриса сделала гладкую прическу с мокрым эффектом, макияж в нюдово-бежевых тонах и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – бриллиантовым ожерельем, а руку – кольцом.

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