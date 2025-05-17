- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 1 мин
Смело: американская актриса в "голом" мини-платье и без бюстгальтера пришла на вечеринку
Эвелин Эллис в прозрачном наряде позировала на пати в Каннах.
Американская актриса Эвелин Эллис посетила вечеринку Magnum Crack Into Pleasure, которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля.
На пати знаменитость появилась в откровенном луке. На ней было черное прозрачное мини-платье на тонких бретельках, украшенное черными цветочными аппликациями с вышивкой. Под нарядом были только черные трусы-шортики. А поскольку Эвелин не одела бюстгальтер, она сверкала перед присутствующими своей пышной соблазнительной грудью.
Аутфит Эллис дополнила черными капроновыми гольфами, черными кожаными туфлями и черным клатчем с золотой фурнитурой.
Актриса сделала гладкую прическу с мокрым эффектом, макияж в нюдово-бежевых тонах и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – бриллиантовым ожерельем, а руку – кольцом.