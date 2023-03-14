Смело: американская актриса в прозрачном кэтсьюте продемонстрировала пышное тело на вечеринке

33-летняя Даниэль Брукс – женщина без комплексов, поэтому она с легкостью может выйти в свет в провокационном наряде, что и сделала.

Актриса Даниэль Брукс привлекла наше внимание своим смелым луком, в котором она появилась на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз.

Пышнотелая Даниэль предстала перед фотокамерами в обтягивающем прозрачном кэтсьюте в блестящий горошек, демонстрируя свои пышные формы. Под ним на актрисе было черное белье с пайетками.

Даниэль Брукс / Фото: Associated Press

Сверху Брукс надела объемную черно-белую полосатую шубу с розовой подкладкой. Обула она атласные черные босоножки на экстремально высокой платформе и каблуках.

Даниэль Брукс / Фото: Associated Press

Даниэль сделали плетение и собрали его в высокий пучок. В макияже она сделала акцент на черных стрелках. Уши звезда украсила лаконичными серьгами-гвоздями.

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