Смело: американская актриса в прозрачном кэтсьюте продемонстрировала пышное тело на вечеринке

33-летняя Даниэль Брукс – женщина без комплексов, поэтому она с легкостью может выйти в свет в провокационном наряде, что и сделала.
Актриса Даниэль Брукс привлекла наше внимание своим смелым луком, в котором она появилась на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз.
Пышнотелая Даниэль предстала перед фотокамерами в обтягивающем прозрачном кэтсьюте в блестящий горошек, демонстрируя свои пышные формы. Под ним на актрисе было черное белье с пайетками.
Сверху Брукс надела объемную черно-белую полосатую шубу с розовой подкладкой. Обула она атласные черные босоножки на экстремально высокой платформе и каблуках.
Даниэль сделали плетение и собрали его в высокий пучок. В макияже она сделала акцент на черных стрелках. Уши звезда украсила лаконичными серьгами-гвоздями.
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