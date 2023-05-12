Смело: американская модель без белья появилась на вечеринке

Звездные красотки знают, как привлечь к себе внимание.
Американская модель Кара Дель Торо попала в объективы папарацци, направляясь на вечеринку в Лос-Анджелесе.
Кара выбрала для своего появления черное обтягивающее платье длины макси с высоким разрезом, который переходил во вставку со шнуровкой. Через этот откровенный акцент можно увидеть, что на Торо отсутствует белье. Ее пышное декольте выглядит сексуально.
Образ модель дополнила замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуках, а также клатчем цвета металлик.
Белокурые волосы она уложила в локоны и сделала нежный макияж.
Напомним, девушка Роберта Паттинсона – Сьюки Уотергаус, на Met Gala пришла в прозрачном платье миди из шелкового тюля, украшенном вышивкой с изображением красочных цветов и фазанов.
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