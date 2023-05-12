Смело: американская модель без белья появилась на вечеринке

Звездные красотки знают, как привлечь к себе внимание.

Американская модель Кара Дель Торо попала в объективы папарацци, направляясь на вечеринку в Лос-Анджелесе.

Кара выбрала для своего появления черное обтягивающее платье длины макси с высоким разрезом, который переходил во вставку со шнуровкой. Через этот откровенный акцент можно увидеть, что на Торо отсутствует белье. Ее пышное декольте выглядит сексуально.

Кара Дель Торо / Фото: Getty Images

Образ модель дополнила замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуках, а также клатчем цвета металлик.

Белокурые волосы она уложила в локоны и сделала нежный макияж.

Напомним, девушка Роберта Паттинсона – Сьюки Уотергаус, на Met Gala пришла в прозрачном платье миди из шелкового тюля, украшенном вышивкой с изображением красочных цветов и фазанов.

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