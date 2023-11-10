Смело: американская модель пришла на фэшн-премию без бюстгальтера

Знаменитости часто выходят в свет без белья, чтобы привлечь к себе внимание.

22-летняя американская модель Амелия Грей Хэмлин оказалась в центре внимания на ковровой дорожке премии CFDA Fashion Awards, состоявшейся в Нью-Йорке.

На ивенте она появилась в откровенном аутфите. На ней было нежно-голубое прозрачное платье с рюшами на рукавах, под которым были голубые высокие трусы и не было бюстгальтера, но это совсем ее не смущало.

Амелия Грей Хэмлин / Фото: Associated Press

Амелия смело позировала перед фотографами, демонстрируя стройную фигуру и сексуальную обнаженную грудь.

Свой лук Хэмлин дополнила белыми босоножками, парными металлическими браслетами, прической "лошадиный хвост" и макияжем с черными стрелками.

Напомним, Деми Мур сияла на премии в серебряном платье с маленькими и большими пайетками и с обнаженными плечами от бренда Carolina Herrera.

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