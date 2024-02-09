Смело: американская модель пришла на фэшн-шоу в "голом" платье и без бюстгальтера

Модель, звезда реалити и младшая сестра "Мисс Вселенная-2012" Оливии Калпо выбрала для своего появления соблазнительный лук.

София Калпо посетила показ бренда Christian Siriano, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

На фэшн-ивент модель пришла в сексуальном образе total black. На ней было длинное "голое" кружевное платье с рюшами. Под наряд София надела только черные трусы с высокой посадкой.

Сверху Калпо надела черный жакет с расширенной линией плеч и атласными лацканами. Обута она была в ботильоны цвета металлик.

София Калпо / Фото: Getty Images

Калпо собрала волосы в гладкий пучок, надела на лицо черные прямоугольные очки и украсила уши стильными черными серьгами с золотой каймой и изображением головы льва. В руке она держала клатч-футляр с бусинами.

Напомним, София Калпо на вечеринке FWRD pop-up store в Лос-Анджелесе появилась в прозрачном топе с принтом, под которым отсутствовал бюстгальтер, и юбке-сетке длины макси.

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