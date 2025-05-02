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- Шоу-бизнес
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Смело: американская модель в кружевном бюстгальтере пришла на показ фильма
Андрея Гибау решила не одевать топ или блузку под жакет.
Американская модель Андрея Гибау посетила специальный показ фильма «Еще одна простая просьба», который состоялся в Jazz at Lincoln Square в Нью-Йорке.
Перед фотокамерами она предстала в брючном костюме оверсайз цвета слоновой кости, под жакет которого она надела только бюстгальтер — кружевной шоколадного оттенка.
Аутфит Андрея дополнила белыми туфлями с принтом. Она украсила уши золотыми серьгами, шею — массивной золотой цепочкой с подвеской, а руки — кольцами. Гибау сделала прическу с локонами и макияж с длинными накладными ресницами и коричневой помадой.