Смело: американская модель в кружевном бюстгальтере пришла на показ фильма

Андрея Гибау / © Associated Press

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Американская модель Андрея Гибау посетила специальный показ фильма «Еще одна простая просьба», который состоялся в Jazz at Lincoln Square в Нью-Йорке.

Перед фотокамерами она предстала в брючном костюме оверсайз цвета слоновой кости, под жакет которого она надела только бюстгальтер — кружевной шоколадного оттенка.

© Associated Press

Аутфит Андрея дополнила белыми туфлями с принтом. Она украсила уши золотыми серьгами, шею — массивной золотой цепочкой с подвеской, а руки — кольцами. Гибау сделала прическу с локонами и макияж с длинными накладными ресницами и коричневой помадой.

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