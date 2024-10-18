Смело: американская модель в одном кожаном белье с портупеей вышла в свет

В объективы папарацци попала американская модель Кина Таварози, которая шла на вечеринку в Лос-Анджелесе. Она привлекла к себе внимание провокационным образом.

На Кине было черное кожаное белье, черная кожаная портупея с гартерами и черная ковбойская шляпа с цепочкой и стразами. Лук она дополнила джинсовыми графитовыми рукавами с изображением кролика Playboy, черными замшевыми ботильонами с блестками и латексными гольфами, украшенными серебряной бахромой по бокам.

Кина Таварози / Фото: Getty Images

В таком луке женщина похвасталась стройной фигурой и соблазнительным декольте.

Таварози сделала красивую укладку с локонами и вечерний макияж с помадой цвета пыльной розы. Шею блондинка украсила золотой цепочкой с подвеской. В руке она держала черную сумку на золотой цепочке.

Читайте также: