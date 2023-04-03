Смело: американская певица пришла на церемонию в прозрачном платье и без белья

Американская кантри-певица Ингрид Андресс посетила состоявшуюся в Остине церемонию вручения наград CMT Music Awards 2023.

Артистка выбрала для своего появления откровенный лук. Она надела черное платье по фигуре на тонких бретельках, верх которого был прозрачным. Под нарядом отсутствовало белье, поэтому Ингрид сверкнула плоским животом и частью груди.

Ингрид Андресс / Фото: Getty Images

Аутфит Андресс дополнила черными босоножками. Она сделала высокий пучок, нежный макияж и украсила уши серьгами в виде цветов. Французский маникюр и молочный педикюр завершили лук Ингрид.

Напомним, американская модель Прия Джейн пришла на премьеру фильма в атласном платье золотисто-медного цвета на бретельках и без белья.

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