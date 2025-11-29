Смело: американская певица пришла на баскетбольный матч без бюстгальтера

Ученая Мэрайя / © Getty Images

Американская певица Mariah the Scientist вместе со своим бойфрендом — рэпером Young Thug — посетила баскетбольный матч между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе.

Артистка выбрала для своего появления провокационный образ, в котором привлекла внимание фотографов. На звезде были белые прямые брюки свободного кроя и белый ажурный вязаный кардиган, который надела на голое тело. Пуговицы Mariah the Scientist решила не застегивать, поэтому сверкала перед собравшимися пышной грудью.

Mariah the Scientist і Young Thug / © Getty Images

Обута она была в кремовые тканевые шлепанцы. Шею певица украсила бриллиантовым ожерельем с крестиком, сделала объемную прическу с локонами и макияж с розовыми румянами и прозрачным блеском на губах.

Рэпер был одет в белую майку-алкоголичку, кожаные штаны трех цветов и такую же куртку, которую снял. Лук Young Thug дополнил кедами, бейсболкой, кожаными перчатками, солнцезащитными очками и драгоценными украшениями с камнями.