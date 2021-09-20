Смело: американская пианистка в "голом" платье продемонстрировала обнаженную грудь

Чтобы привлечь к себе внимание, селебрити приходят на мероприятия в прозрачных нарядах, сверкая своими прелестями на камеру.

В Лос-Анджелесе, в отеле JW Marriott 19, прошла 73-я церемония вручения главной телевизионный премии "Эмми-2021".

На красной дорожке мероприятия можно было увидеть множество звезд в эффектных образах. Были и те, которые уверены, что чем откровеннее наряд, тем больше внимания.

Среди таких и американская пианистка, телевизионный писатель и автор песен Our Lady J. Она появилась перед камерами в черном прозрачном платье, расшитом перьями на подоле, с кружевом на декольте и рюшами на рукавах и лакированным корсетом на талии. Под нарядом на звезде были черные трусы с высокой посадкой.

Our Lady J / Getty Images

Сначала Lady J позировала, прикрыв грудь прядями волос.

А затем женщина все-таки решила продемонстрировать всем свою обнаженную грудь.

Our Lady J / Getty Images

Аутфит она дополнила черными босоножками, длинными серьгами с камнями и насыщенным макияжем глаз со стрелками.

На церемонию пришла также Кейт Уинслет. Она появилась там в черном платье Armani с небольшим шлейфом и V-образным декольте. Также наряд имел небольшие легкие рукава из тонкого шелка, которые добавляли образу утонченности.

Кейт Уинслет / Associated Press

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку