Смело: американская рестлер собралась на премьеру фильма без трусов

Лив Морган без белья вышла в свет.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская рестлер Лив Морган. Она шла на премьеру супергеройского готического фильма "Ворон", состоявшуюся в Village East by Angelika.
Для такого события девушка выбрала провокационный образ. На ней было черное платье миди, которое с одной стороны обнажало ее тело. Наряд был скреплен металлическим аксессуаром, который демонстрировал, что на Лив не было трусов.
Аутфит она дополнила черными атласными босоножками на высокой платформе и каблуках. Она сделала красивую прическу, яркий макияж с черными стрелками, белый маникюр, черный педикюр и завершила лук украшениями. На плече рестлер несла свой чемпионский пояс.
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