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Смело: американская телезвезда в прозрачном платье появилась на мероприятии

Смело: американская телезвезда в прозрачном платье появилась на мероприятии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
548
Время на прочтение
1 мин
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Смело: американская телезвезда в прозрачном платье появилась на мероприятии

Морган Стюарт / Фото: Getty Images

Морган Стюар вышла в свет в пикантном кружевном наряде от Chanel.

Американская телезвезда Морган Стюарт стала гостьей благотворительного гала-вечера Baby2Baby, состоявшегося в Калифорнии.

Перед фотографами она предстала в смелом аутфите от Chanel. На Морган было серое кружевное платье с декоративными пуговицами, накладными карманами и разрезом спереди. Под прозрачным нарядом на ней было черное белье. Сверху красавица надела черный твидовый жакет с золотистыми пуговицами с логотипом французского бренда.

Морган Стюарт / © Getty Images
Морган Стюарт / Фото: Getty Images

Обула Стюарт черные атласные туфли, сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс, темно-бордовый маникюр и завершила лук кольцом с зеленым камешком.

Напомним, гала-вечер посетила также Зои Салдана, которая подчеркнула стройную фигуру корсетного мини-платьем с цветочным принтом от бренда Balmain.

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Дата публикации
Просмотры
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