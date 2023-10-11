Смело: американский танцовщик в прозрачном комбинезоне со стразами позировали на красной дорожке

Гилберт Болден III продемонстрировали сразу три эффектных лука на мероприятии.

Гала-вечер New York City Ballet 2023, посвященный 75-му юбилею балетного сезона в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке посетили Гилберт Болден III (считают себя небинарной персоной), являющихся членом кордебалета New York City Ballet, хореографом и фэшн-дизайнером.

Гилберт продемонстрировали на красной дорожке сразу три эффектных образа, которые они создали для себя сами.

Сначала Болден появились в темно-зеленом платье макси с широкими рукавами, бриллиантово-изумрудными пуговицами и пышной юбкой.

Гилберт Болден III / Фото: Associated Press

Сняв этот наряд, танцовщик предстали в элегантном красном длинном платье с открытыми плечами.

Гилберт Болден III / Фото: Associated Press

Третий лук был провокационным. На Гилберте был прозрачный комбинезон с корсетом, украшенный стразами и камнями. Под ним на звезде были бежевые трусы.

Гилберт Болден III / Фото: Associated Press

Аутфит Болден дополнили босоножками со стразами на высокой платформе и шпильках.

Напомним, небинарная персона (non-binary) – не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. Небинарные персоны используют в отношении себя гендерно-нейтральные местоимения – "они/их".

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